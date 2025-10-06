'Kızılcık Şerbeti'nde 'Firaz' (dizide 'Nursema'yla evli) ve 'Doğa' (dizide 'Nursema'nın abisi 'Fatih'le evli) karakterlerinin gizli ilişki yaşamaya başlaması tepkilere neden olmuş, RTÜK bunun üzerine diziye inceleme başlattığını duyurmuştu.

Üst kurulun açıklamasında şöyle denmişti: "Halkımız müsterih olsun, üst kurul özellikle ‘aile yılı’ vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir."

Dizinin yapımcısı Gold Film'se "aile ve Türk toplumunun değerlerine bir saldırı olmadığını" belirtip şu açıklamayı yapmıştı: "TV dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir."

Senaryosu değiştirilen diziye yeni bir ismin katılacağı açıklandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, önceki sezon sonu diziden ayrılan 'Çimen'in sürprizi aileyi sevince boğuyor. 'Çimen'in gelişiyle diziye 'Yasemin' karakteri de dahil olacak. 'Yasemin'i de Aleyna Bozok canlandıracak.

Aleyna Bozok