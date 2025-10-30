'Kızılcık Şerbeti'nde 'Firaz' (dizide 'Nursema'yla evli) ve 'Doğa' (dizide 'Nursema'nın abisi 'Fatih'le evli) karakterlerinin gizli ilişki yaşamaya başlaması tepkilere neden olmuş, RTÜK bunun üzerine diziye inceleme başlattığını duyurmuştu.

Üst kurulun açıklamasında şöyle denmişti: "Halkımız müsterih olsun, üst kurul özellikle ‘aile yılı’ vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir."

Dizinin yapımcısı Gold Film'se "aile ve Türk toplumunun değerlerine bir saldırı olmadığını" belirtip şu açıklamayı yapmıştı: "TV dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir."

Senaryosu değiştirilen ve reytingleri düşen 'Kızılcık Şerbeti'nin en popüler iki karakterinin diziye veda edeceği açıklandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Işıl' karakterine hayat veren Ece İrtem ve 'Firaz' karakterine hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç diziden ayrılıyor.

'Kızılcık Şerbeti'nin hikayesinde büyük değişimlerin yaşanacağı öne sürüldü.