Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün yer aldığı “Kızılcık Şerbeti” dizisinde önemli bir ayrılık yaşandı. Dizide Pembe karakterini canlandıran oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun hikayesinin sona ermesiyle projeye veda ettiği açıklandı.

Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz… Hepinizi çok seviyorum” ifadelerine yer verdi.

Oyuncunun ayrılığının ardından sosyal medyada farklı iddialar gündeme gelirken, Taşçıoğlu’nun dizinin senaristi Zeynep Gür’ü Instagram’da takipten çıkarması dikkat çekti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Taşçıoğlu’nun senaristlerle fikir ayrılığı yaşadığı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi.

AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan senarist Zeynep Gür, “Ben de haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Bu bir hikaye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm ve böyle devam edecek. Dizi mantığında hikaye esastır. Tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendisine teşekkür ediyorum” dedi.