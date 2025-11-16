Yeni döneme giren Kızılcık Şerbeti'nde kritik isimler diziden tek tek ayrılmaya başladı. Ayrılıkların ardı ardına yaşanması setteki gerilimi bir kez daha ortaya çıkardı. Oyuncular diziden ayrılmakla kalmadı sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü Instagram hesabından takibi bırakmasıyla yaşanan kriz sonrasında Güngör de sessizliğini bozdu.

SETTEKİ KRİZ SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Diziden ayrıldıktan sonra peş peşe fotoğraflar paylaşan Sıla Türkoğlu, diziden sadece Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü paylaşmadı. Bu duruma içerlenen Güngör ise sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı.

İŞTE GÜNGÖR'ÜN O MANİDAR PAYLAŞIMI:

"Hayat şaşırmamayı, herkesi kendim gibi sanmamayı öğretti."

SEVMEDİKLERİMİ ENGELLİYORUM

Bunların yanı sıra Feyza Civelek ile diziden ayrılan Emrah Altıntoprak da birbirlerini takipten çıkarmıştı. Civelek ise geçen günlere yaptığı bir açıklamada, kendisinin Altıntoprak'ı arkadaşlıktan çıkarıp engellediğini belirterek, "İlk ben takipten çıktım ve ben sevmediklerimi engelliyorum ve direkt engelledim. O yüzden bu konuyu uzatmama gerektiğinin kanısındayım. Daha fazla onun hakkında konuşmak istemiyorum." demişti.