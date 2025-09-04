Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. sezon ilk bölümü 12 Eylül'de ekrana gelecek.
'Kıvılcım'ın (Evrim Alasya) anne olacağı, Erkan Avcı'nın muhteşem bir giriş yapacağı dizide kısa bir zaman atlaması yaşanacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tansiyonun iyice yükseleceği diziye ayrılan bir oyuncu da geri dönecek.
'Kıvılcım'ın yurt dışına giden kızı 'Çimen' (Selin Türkmen) ekibe 5. bölümde yeniden katılacak.
"SENARYO BUNU GEREKTİRİYORDU"
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılış sebebini açıklayan Türkmen "Yapımla ortak karardı. Senaryo bunu gerektiriyordu. Gayet güzel bir şekilde ayrıldık" ifadelerini kullanmıştı.