Show TV'nin son dönemin en çok konuşulan dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ndeki ayrılıkla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz sezon "Pembe" karakterinin diziye veda eden Sibel Taşçıoğlu ile dizide "Nilay"ı canlandıran Feyza Civelek arasında sette gerilim yaşandığı iddia edildi.

Ancak yeni iddialarda Feyza Civelek'in sette yaşanan başka bir olay sonrası Sibel Taşçıoğlu'nun kendisine tokat attığı öne sürüldü.

İddiaların ardından yapımcı şirket Gold Film, kamuoyuna resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada, sosyal medyada dolaşan söylentilerin asılsız ve mesnetsiz olduğu vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kızılcık Şerbeti dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

Pembe karakterinin hikayesi doğal akışında sona ermiş ve bu nedenle oyuncumuz dizimizin kadrosundan ayrılmıştır. Bu ayrılışın üzerinden beş ay geçtikten sonra, basında ve sosyal medyada oyuncularımız hakkında asılsız iddialarda bulunulmasının dizimize zarar vermeye yönelik olduğu açıktır.

Kamuoyunun yanıltıcı, gerçeğe dayanmayan haberlere ve spekülasyonlara itibar etmemesini rica ederiz."

OLAY

Dizide "Pembe" karakteriyle dizinin en dikkat çeken oyuncularından biri olan Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz sezon projeye veda etmişti.

Ayrılıkta dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek ile yaşanan gerginlik etkili olduğu iddia edilmişti.