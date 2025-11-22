Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinden kendi isteğiyle ayrılmış ve ardından rol arkadaşlaru Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıkmıştı.

Ayrılığın ardından sektördeki pek çok iddialı yapımcının teklif götürdüğü Türkoğlu'nun hangi projeyi seçeceğ merak ediliyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım süreci devam eden ve Aralık ayında sete çıkması planlanan NOW TV'de yayınlanacak olan yerli Doc uyarlaması dizisinde kritik bir oyuncu değişikliği yaşandı. Dizide 'Mevsim' karakterini canlandırması beklenen Alina Boz'un projeden ayrıldığı öğrenildi.

Boz'un ayrılışının hemen ardından, rol için Sıla Türkoğlu ile görüşüldü. Bu tercihin ardındaki en önemli etkenlerden birinin ise dizinin yönetmeni olduğu konuşuluyor.

Doc'un yönetmen koltuğunda oturan Ketche, daha önce Sıla Türkoğlu ile Kızılcık Şerbeti dizisinde birlikte çalışmış ve başarılı bir işbirliği sergilemişti.