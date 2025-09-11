2018 yılında 15 kilo veren Ahmet Mümtaz Taylan, bu başarısını tüp mide ameliyatı gibi radikal yöntemlere başvurmadan, daha doğal ve basit bir yaşam tarzı değişikliği ile elde ettiğini açıklamıştı.

Taylan, "Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım. Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim. Diyet falan da yapamadım. Sabah 8 kahvaltı, akşam 18 yemek, sonra boğazını tutuyorsun. 18'den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan" demişti.

Bu yıl mayıs ayında da yine başladığı diyet programıyla 4 ayda tam 18 kilo veren oyuncu önceki gün sunuculuğunu üstlendiği 'Empati' programının yeni sezonu için fotoğraf çekimine katıldı.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın fit hali dikkat çekti.