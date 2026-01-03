Kızılcık Şerbeti dizisinde rol aldığı dönemde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan ve projeye veda etmek zorunda kalan Settar Tanrıöğen, yaşadığı zorlu süreci katıldığı bir programda anlattı.

"SETTE BEYNİMDEN KAN GELDİ, DEVAM ETTİM"

Sağlık sorunları nedeniyle rolünü Ahmet Mümtaz Taylan’a devreden Tanrıöğen, hastalığını uzun süre fark etmeden çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Arka arkaya ameliyatlar geçiren usta oyuncu, beyin kanaması geçirdiği gün çekimlere katıldığını belirterek, “Beynim kanadı, genzimden kan geldi. Yönetmene işimi uzatmadan bitirmesini söyledim. Bölüm benim yüzümden aksamasın istedim” ifadelerini kullandı.

Çekimlerin ardından evine götürüldüğünü ancak tek başına kalmaktan endişe ettiği için arkadaşlarının yanına gittiğini anlatan Tanrıöğen, ertesi gün hastaneye başvurduğunu söyledi. İlk muayenede durumunun ciddiyetinin anlaşılmadığını belirten usta oyuncu, aynı gün içerisinde iki kez ameliyata alındığını dile getirdi.

Settar Tanrıöğen’in açıklamaları, dizi setlerindeki yoğun çalışma temposunu ve yaşadığı hayati riski bir kez daha gözler önüne serdi.