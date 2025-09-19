Son dönemde özel hayatıyla dikkat çeken Sıla Türkoğlu'nun yeni bir reklam anlaşması yaptığı öğrenildi. Gel Konuşalım programında Sıla Türkoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulunuldu.

TÜRKİYE'DE BİR İLK!

Programda konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ; 'Amerika'nın jean markası. Türkiye'de ilk kez bir kadın reklamlarında oynayacak. Sıla Türkoğlu'nun iki yıllık reklam anlaşması 50 milyon TL.' ifadelerini kullandı.

Bir reklam filminden 50 Milyon TL kazanacağını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

AŞKTA DA İŞTE DE YÜZÜ GÜLDÜ

Sıla Türkoğlu, bir yıldır işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor. Birlikte sık sık seyahat eden çift geçen ay da İtalya'ya gitmişti. Ayyıldız, Türkoğlu'na Como Gölü'nde teknede evlilik teklifinde bulunmuştu.

TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATMIŞTI

"İki sene önce onun mekanına gittiğimde bir arkadaş grubumla otururken tanıştık. Sosyal medyadan takip etmiş ama benim başka bir ilişkim vardı ve geri dönmedim. Bodrum'da bir kampa gittim tesadüfen o da oradaydı. Bir kahve içtik ve başladık."