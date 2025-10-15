Show TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Firaz' (dizide 'Nursema'yla evli) ve 'Doğa' (dizide 'Nursema'nın abisi 'Fatih'le evli) karakterlerinin gizli ilişki yaşamaya başlaması tepkilere neden olmuş, RTÜK bunun üzerine diziye inceleme başlattığını duyurmuştu.

Üst kurulun açıklamasında şöyle denmişti: "Halkımız müsterih olsun, üst kurul özellikle ‘aile yılı’ vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir."

Dizinin yapımcısı Gold Film'se "aile ve Türk toplumunun değerlerine bir saldırı olmadığını" belirtip şu açıklamayı yapmıştı: "TV dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir."

"NİLAY' BÜYÜK BİR OLAYA ŞAHİT OLACAK"

Senaryosu değiştirilen dizide 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, katıldığı bir etkinlikte gelecek bölümlerde neler yaşanacağını açıkladı.

Civelek, "Nilay büyük bir olaya şahit olacak. Önümüzdeki haftalarda birilerini basabilir" sözleriyle dizinin henüz yayınlanmamış sahnelerine dair önemli bir ipucu verdi.

ANNESİ, DİZİNİN SENARİSTİ

Öte yandan annesi Melis Civelek'in 'Kızılcık Şerbeti'nin senaristi olması sebebiyle sık sık torpil eleştirilerine maruz kalan Feyza Civelek sosyal medyada kendisine torpilli diye mesaj atan kişiye sert yanıt vermişti.

Civelek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Senin annen de yazsa sen de oynarsın. Bir oyuncu ol da görelim. Ben bu işe girerken annem yazmasına rağmen seçmelere girdim hak geçmesin diye. Bilip bilmeden konuşan insanlardan sıkıldım."

"Şu an en popüleri Nilay. Nilay'sız dizi asla olmaz. Ha diziyi mahvettiğimi düşünüyorsan o senin zevksizliğin."