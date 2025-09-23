Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) inceleme başlattığı 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasına ilişkin ortaya atılan yeni iddia gündem oldu.

Dizide 'Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in sette koltuğa işerken Sibel Taşçıoğlu'na yakalandığı ve bu sebeple yaşadıkları tartışma sonucu Feyza Civelek'in senarist annesi Melis Civelek'in 'Pembe' karakterinin ölmesine karar verdiği iddia edildi.

"ÇEKEMEDİKLERİNİ BU KADAR BELLİ ETMESİNLER"

Feyza Civelek ise Sibel Taşçıoğlu'nun kendisi yüzünden diziden ayrıldığına dair söylentileri yalanladı:

"Meyve veren ağacı taşlamaya çalışıyorlar ama çok taşlayamıyorlar. Söylenilen her şey iftira. Senaryonun getirdiği şekilde diziden ayrıldı. 4'üncü sezonda hâlâ senaristin kızı olarak konuşulmamalıyım. Ben buraya kendi başarımla geldim. Çekemediklerini bu kadar belli etmesinler. Sahnelerim daha da artacak. Yakında 'Nilay' bomba gibi dönüyor."

YAPIM ŞİRKETİ GOLD FİLM'DEN AÇIKLAMA

'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film de iddiaları yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

"Kızılcık Şerbeti' dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz. 'Pembe' karakterinin hikâyesi doğal akışında sona ermiş ve bu nedenle oyuncumuz dizimizin kadrosundan ayrılmıştır. Bu ayrılışın üzerinden beş ay geçtikten sonra, basında ve sosyal medyada oyuncularımız hakkında asılsız iddialarda bulunulmasının dizimize zarar vermeye yönelik olduğu açıktır. Kamuoyunun yanıltıcı, gerçeğe dayanmayan haberlere ve spekülasyonlara itibar etmemesini rica ederiz."