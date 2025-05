Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun hikayesinin biterek projeye veda etmesi büyük ses getirdi. Taşçıoğlu'nun diziden çıkartılmasıyla birlikte birçok iddia ortaya atıldı.

Sosyal medyada yayınladığı veda mesajında "3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım ,tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle. Hoşça kalın... Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullanan Sibel Taşçıoğlu, ardından şaşırtan bir hamlede bulundu ve dizinin senaristi Zeynep Gür'ü Instagram hesabından takipten çıkardı.

Taşçıoğlu'nun kendisini takipten çıkardığını haberlerden öğrenen Zeynep Gür de "Vallahi ben de haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Bu bir hikaye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm ve böyle devam edecek. Dizi mantığında hikaye esastır. Bizim amacımız da hikayenin bir 30 bölüm daha devam etmesidir. Ben kendisini takip ediyorum. Tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendisine teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

"BEKLEDİĞİM BİR SON DEĞİLDİ"

Ayrılığın ardından Sibel Taşçıoğlu ilk kez konuştu. "Pembe için beklediğim bir son değildi. Senaryoyu ben yazıyor olsaydım, farklı bir son düşünürdüm. Ölmeyi beklemiyordum. Ama senaristler böyle uygun görmüş. Başka diziye gittiğim iddiası yalan. 'Hastalığa yakalandı, tedavi için ayrıldı' söylentisi de doğru değil" dedi.