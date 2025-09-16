Show TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisi yeni sezonunda aile içi yasak ilişki nedeniyle hedefteydi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, diziye işlem uygulanacağını duyurmuştu.

Tam da bugünlerde dizinin senaryo ekibinden Merve Göntem'in yıllar önce yazarı olduğu 'Çıplak' (2021) dizisindeki bir karakterden bahsederken söyledikleri sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Ardından Göntem gözaltına alındı.

Merve Göntem'in avukatı Giray Kemer, müvekkilinin sosyal medyada lince uğradığını ve psikolojik şiddete maruz kaldığını savundu:

"Müvekkilim Merve Göntem birkaç gündür hakkında yürütülen sosyal medya linciyle bağlantılı olarak bu akşam saatlerinde evinden alınıp Vatan Emniyet'e götürülerek gözaltına alınmıştır."

"Durum tespiti niteliğindeki bir cevap, bağlamından koparılarak, kesilip-biçilerek yeniden dolaşıma sokulmuş, sanki müvekkilin kendi fikirleriymiş, şahsi hayatında bu görüşleri savunuyormuş gibi kamuoyuna servis edilmiştir."

"Bu maksatlı paylaşımlar üzerinden müvekkil ağır hakaretlere uğramış ve sistematik bir linç kampanyasının hedefi haline getirilmiştir."

"Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin her gün yaşandığı ülkemizde, bir kadının eserleri üzerinden hedef gösterilmesi, sosyal medya linciyle sindirilmeye çalışılması, yetmezmiş gibi bir de gece vakti gözaltına alınması hukuk adına bir garabet, ülkemiz adına utanç vesilesidir."

Göntem, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Göntem, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.