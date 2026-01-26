Son yılların en çok izlenen televizyon dizilerinden Kızılcık Şerbeti, bu yıl peş peşe gelen sürpriz vedalarla seyircisini şaşırtmaya devam ediyor.



Sezon başında aralarında Sıla Türkoğlu'nun da yer aldığı çok sayıda kritik isim dizi kadrosundan ayrılırken, son olarak yapım şirketi Gold Film, dizi kadrosundan başrol Doğukan Güngör'ü çıkarma kararı almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'na verdiği testin sonucu 'pozitif' çıkan oyuncu Doğukan Güngör, diziden çıkarılma kararına tepki göstermişti.



DİZİNİN 'YENİ FATİH'İ' BELLİ OLDU



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin ana karakterleri arasında yer alan Fatih Ünal'a hayat verecek yeni oyuncu Emre Dinler oldu. Dinler son olarak “Zembilli” dizisinde başrol oynamıştı.







