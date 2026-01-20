'Kızılcık Şerbeti' yeni sezonda pek çok gelişmeyle karşılaşmıştı. RTÜK incelemesi, izleyici tepkisi, oyuncuların ayrılması derken dizi epey güç kaybetmiş, reytinglerde zirveyi 'Taşacak Bu Deniz'e kaptırmıştı. Her şeye rağmen izleyicisinin ilgisinin sürdüğü dizide yer alan Feyza Civelek'in bugün sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf şaşırttı. Feyza Civelek, diziye 'Başak' karakteriyle dahil olan Seray Kaya'yla set fotoğrafını yayınladı. Sette sahnelerinin gelmesini beklediklerini belirten Civelek'in karakterinin tesettürsüz olması kafaları karıştırdı. Feyza Civelek, canlandırdığı 'Nilay' karakterinin tesettürden çıkacağına dair 4 sezondur iddiada bulunuyordu.

