Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncuları Seray Kaya ve Feyza Civelek, sosyal medyadan paylaştıkları bir fotoğrafla gündem oldu. Paylaşımda ikilinin düşürdüğü “Eltimle duygularımızı gizleyebiliriz, ama yüz ifademizi asla” notu, dizinin hayranlarını kısa sürede yorum yağmuruna tuttu.

''PAYLAŞIM SAMİMİ BULUNDU''

Paylaşım, hem Instagram hem Twitter’da büyük ilgi gördü ve takipçiler tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Hayranlar, dizideki yakın arkadaşlık ve samimi ilişkileri paylaşan oyuncuların bu notuna ilgi gösterdi.





Bazı yorumlar şöyleydi:

“Ne tatlı bir ikili! 😍”

“Eltim paylaşımı çok eğlenceli, yüz ifadeleri her şeyi anlatıyor.”

“Seray ve Feyza her zaman enerji veriyor, favori ikilimiz!”

Dizinin sosyal medyada yükselen popülaritesi, oyuncuların bu samimi paylaşımlarıyla daha da güçleniyor. Hayranlar, bu tarz paylaşımların devamını heyecanla bekliyor.