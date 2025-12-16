Tuğberk Yağız’ın, dışarıdan giriş olmadığı iddia edilen eve camı kırarak girdiği belirlenirken, şarkıcının çocukları tarafından öldürüldüğünü öne süren Güllü’nün patronu Ferdi Aydın, yaptığı açıklamada, “Bu kurnaz kasadaki altınları, parayı ve delil olabilecek şeyleri alıyor” dedi.

TERASA ÇIKTI, MERDİVEN YARDIMIYLA EVE GİRDİ



Yağız ifadesinde kırık camı, “Taziye için eve girmem lazımdı. Manyetik anahtar olay gecesi içeride kaldığı için karşı komşumuzu uyandırarak terasına çıktım. Sonra bir merdiveni cama dayadım. İlk kademesini yumrukla ikinci kademesini taşla kırdım” diyerek açıklamıştı.