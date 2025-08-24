İş insanı Sadettin Saran’ın kızı ve Lalive markasının kurucusu 28 yaşındaki Lal Saran, eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Bekir İrdem’in oğlu Tolga İrdem ile dünya evine girdi.
Aylardır hazırlıkları yapılan düğün töreni, Saran Ailesi'nin Çanakkale Assos'ta bulunan aile evinde gerçekleşti. Spor ve iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı düğün törenine, Saadettin Saran'ın duygusal anları damga vurdu.
KIZININ MUTLULUĞUNU GÖZYAŞLARIYLA PAYLAŞTI
Saadettin Saran, sosyal medya hesabından paylaştığı düğün görüntülerinde kızı Lal Saran'a refakat ettiği ve göz yaşlarına hakim olamadığı anlara yer verdi.