Yaptığı açıklamalarla magazin basınında sık sık tartışılan eski manken ve oyuncu Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.



Geçtiğimiz yıllarda 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı tartışmalar ile haberlere konu olan Akkaya, kızının İzmir'e yapacağı yolculuk için eski eşi Efe Önbilgin tarafından 'ekonomi sınıfı' uçak bileti alınması karşısında adeta çılgına döndü.

BUSINESS BİLET İSYANI: 'BABA MÜSVEDDESİ'



Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"1 saat sonra kızım uçağa binecek İzmir’e gidecek bilet ekonomi alınmış. Bunu alan baba müsveddesinin hayatında ekonomi uçtuğunu görmedim.



Bana gelince imkanım olduğu için ben kızımı hep Business'ta uçurdum. Business’ta uçuramadıysam VIP’den geçirdim. İmkanım var yaptım.

Hayatım boyunca bu sene zorunlu kaldığı için okul parasını 16 senedir ilk kez ödeyen baba müsveddesi, hiç mi acaba düşünmüyorsun kızının yanına uygunsuz biri oturur rahatsız eder? Sen kimsin ki sen Business uçarken kızın ekonomi uçuyor?



Sana adam demiyorum diye kızıyorsun ama ben çok haklıyım. Adam olan böyle davranmaz! Bu ekonomi falan yapmak değil arkadaşlar, kız babası olmak bunlara dikkat etmeyi gerektirir.



Ekonomik durumu müsait. Ne demek ya 18 yaşından küçük çocuğa ekonomi bilet almak! Yanında bile uçmuyorsun ahlaksız seni."