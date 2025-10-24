İzmir'in Foça ilçesinde sağanak yağmur sonrası sel sulara kapılan Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.



KIZIYLA KONUŞURKEN SEL SULARINA KAPILDI



70 yaşındaki Kaptanoğlu'nun mantar toplamaya gittiği ve dönüş yolunda olduğu, kızıyla telefonda konuştuğu sırada kullanmakta olduğu aracın şiddetli sel sularına kapıldığı öğrenildi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin

KAYIP AMCAMIZA HENÜZ ULAŞAMADIK



"İlk olarak İzmir'de bulunan dalgıç ekiplerimiz arama kurtarma çalışmasına başladı. Ekiplerimiz öncelikle araca ulaştı. 70 yaşında olduğunu tespit ettiğimiz kayıp vatandaşımıza amcamıza henüz ulaşamadık. Çevre illerden de takviye ettiğimiz AFAD jandarma, emniyet, sahil güvenliğin arama kurtarma dalgıç ekipleri gün ağarana kadar arama tarama çalışmalarına devam edecek. Bu saat itibariyle de kıyı araması dediğimiz yöntemle aramalar sürüyor. Maalesef henüz vatandaşımıza ulaşamadık. Günün aydınlanması ile beraber arama tarama çalışmalarımızı sürdüreceğiz.



Olayı başından beri takip ediyoruz. Sayın İçişleri Bakanımızın da talimatıyla ilgili daire başkanlarımızla olay yerine intikal ettik. Sayın Valimizde başından beri buradaydı. Milletvekilimiz de buradalar sağ olsunlar. Arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek" dedi.