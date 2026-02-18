Kanun-kural tanımazlık, Türkiye’nin ‘normal’i oldu. Siyasetçisinden ticaretçisine, yöneticisinden yönetilenine nereye elimizi atsak, ‘Pes’ deyip kalıyoruz. Son skandal, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nda yaşandı.



EN KOLAY VİZE!



Federasyon Başkanı Kerim Koç, Romanya’daki Uluslararası Yıldız Gençler Dünya Şampiyonası’na ailesini de götürüp hep birlikte yurt dışı tatili yapmak istedi. Vize için kolayını bulan Koç, hemen resmi bir yazı yazdı.

Romanya’ya gidecek kafileye eşini ‘İdareci’, iki kızını da ‘Sporcu’ olarak ekledi. Resmi yazıyı kendine yazıp, kendisi onaylayan Kerim Koç, ailesine Hizmet Pasaportu çıkartıp milli takım kafilesiyle Romanya’ya götürdü.



RESMİYETTE YOKLAR



Başkan Kerim Koç, ailesinin masraflarını kendisi karşıladı, federasyonun internet sitesinde turnuvaya giden Türk kafilesindeki antrenör ile 4 sporcunun adı yer aldı. Kerim Koç’un ‘Sporcu’ çocuklarına ise yer verilmedi.

KOLTUK ÇOK İŞE YARIYOR



Kerim Koç, ailesinin Avrupa vizesini, federasyondaki makamını kullanarak elde etti. Ailesinin vize alması için oluru da kendisi verdi.