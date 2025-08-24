Merkez Bankası tarihi bir kararla, 2021’in Aralık ayından bu yana devam eden kur korumalı mevduat hesabı (KKM) uygulamasına son verdi. Peki KKM'den çıkışlar yaşandıktan sonra bu paralar nereye gidecek? Döviz kurlarında hareketlilik yaşanacak mı? ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz, Sözcü TV yayınında KKM'ye yönelik açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Eryılmaz şu ifadelere yer verdi:

Merkez Bankası'ndan gelen duyarıyla KKM sonlanıyor. İki türlü KKM var. Bunlar TL'den geçenler ve dövizden geçenler. TL'den geçenler çok risk teşkil etmiyordu. Bu yüzden ilk sonlandırma burada başladı. Bu yılın Şubat ayında şirketlere son verildi. Son aşamada ise bireyler tarafına son verildi.

Bu aşamada 11 milyar dolar para kaldı. Bunların vadesi aralık ayında doluyor. Ama Aralık ayına gelene kadar önümüzdeki dönemde 3 milyar dolar, Ekim ayında 4 milyar dolar ve Kasım ayında 3 milyar dolar piyasaya sürülecek. Yani bu para tek seferde piyasaya gelmeyecek.

Bu paranın nereye gideceği ise merak ediliyor. Çünkü buradaki kalan yatırımcının kemik döviz yatırımcısı olup olmadığı merak ediliyor. Bu noktada 11 milyar dolar döviz tarafına giderse, dövizde yüksek artışlar görülür mü sorusu akıllara geliyor.

- Bu para tek seferde gelmeyecek. Peyderpey gelecek en yükseği ekim ayında gelecek. Bu paranın büyük çoğunluğu dövize gitmeyecek. Eğer giderse de kur tarafında güçlü hareket eklenmez çümkü Merkez Bankası'nın rezervleri var. Rezerv eriyecek ve satmak zorunda kalacak. Bu tarafın büyük kısmı konut altın ve mevduat tarafına gidebilir. En son gideceği adres borsa olacak.