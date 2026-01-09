Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2026 yılının ilk net asgari ücreti belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek üzere Lefkoşa’daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda üçüncü kez toplandı.

Toplantıya KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp katıldı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Hasipoğlu, asgari ücret kararının oy çokluğuyla tavsiye niteliğinde belirlendiğini ve kararın Bakanlar Kurulu’na iletileceğini söyledi.

SAATLİK, GÜNLÜK VE HAFTALIK ÜCRET HESAPLAMASI

Buna göre saatlik 349,71 lira, günlük 2 bin 797,75 lira, haftalık 13 bin 988,76 lira ve aylık net 52 bin 738 lira şeklinde yeni ücret tarife belirlendi.

KKTC’de 2025'te net 44 bin 546 lira olan asgari ücret, yeni yılla birlikte yüzde 18,38 artırılarak net 52 bin 738 liraya yükselmiş oldu.