Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) merakla beklenen 2026 yılının ilk asgari ücreti netleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Lefkoşa’da gerçekleştirdiği üçüncü toplantının ardından, yeni ücret rakamları kamuoyuna duyuruldu.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda Bakan Oğuzhan Hasipoğlu, Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren temsilcisi Cengiz Alp’in katılımıyla düzenlenen toplantıdan uzlaşı çıktı. Yavru vatanda asgari ücret 52 bin TL'ye yükseldi.

KKTC'DE 8 BİN TL, TÜRKİYE'DE 6 BİN TL ZAM

Asgari ücrette Türkiye'nin neredeyse iki katına çıkan KKTC'de 8 bin TL'nin üzerinde zam yapıldı. Bu rakam Türkiye'de ise 6 bin TL'ye yakın bir rakamda gerçekleşerek maaşlara yansıdı.

Bakan Hasipoğlu, kararın oy çokluğuyla alındığını ve tavsiye niteliğindeki bu rakamın Bakanlar Kurulu’na sunulacağını belirtti.Yeni düzenleme ile birlikte KKTC’de asgari ücret tarifesi şu şekilde belirlendi:

Saatlik: 349,71 TL

Günlük: 2 bin 797,75 TL

Haftalık: 13 bin 988,76 TL

Aylık (Net): 52 bin 738 TL

2025 yılında net 44 bin 546 TL olarak uygulanan ücret, yapılan bu artışla birlikte 52 bin 738 TL'ye yükselmiş oldu.

Türkiye’de ise 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret tutarları netlik kazandı. Yapılan düzenlemeyle birlikte brüt ücret 33 bin 30 TL olurken net ücret 28 bin 75,50 TL oldu.