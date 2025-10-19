KKTC genelinde cumhurbaşkanı seçimi kapsamında vatandaşlar, 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullandı.

Cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

Seçim merkezlerinde başlayan sayım işlemleri, KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde ve sandık kurulu eşliğinde yürütüldü.

777 SANDIKTA OY KULLANILDI

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 777 sandıkta oy verme işlemlerinin saat 18.00 itibarıyla sona erdiğini belirterek, şu anda bütün sandıklarda oy sayım işlemlerine başlandığı ve saat 19.00'a kadar da seçim yasağının devam ettiğini dile getirdi.

Özerdağ, 19.00'da gelen sandık sonuçları ve katılım oranlarını paylaşacağını ifade ederek, ilk verilecek oranların bütün ülkedeki katılım oranlarını gösterecek bir sonuç olmadığını söyledi.

2018'den bu yana oluşturulan yazılım programıyla seçimlerde güvenliği sağladıklarını kaydeden Özerdağ, herhangi bir sorun olmadığını, YSK'ya sandık sonuçlarının bildirilmesi akabinde 19.00'dan itibaren ilçe bazında bilgi vereceğini açıkladı.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oy aldığı (salt çoğunluk) takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

YSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ: BÜYÜK FARK

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandığını duyurdu.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi.

AKP'nin de desteklediği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçimde büyük fark yedi.

Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP iktidarı sık sık Tatar'a desteğini açıklamıştı. Son olarak Cübbeli Ahmet de Ersin Tatar'ın kazanması için dua istemişti.

SEÇİM SONRASI ERHÜRMAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Erhürman yaptığı açıklamada "Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.