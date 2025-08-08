Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana trafolardan birinde meydana gelen patlama sebebiyle ülke geneline elektrik verilemediği bildirildi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yetkililerinden alınan bilgiye göre, ana trafolardan Güneşköy Trafo Merkezi'nde sabah erken saatlerde patlama oldu.
Yetkililer, patlama sebebiyle ülke geneline sabah saat 05.00'ten itibaren elektrik verilemediğini belirtti. Arızalı kısım sistemden ayrılarak santrallerin devreye girmesiyle bazı bölgelere enerji verileceği duyuruldu.
Yetkililer, KKTC geneline elektriğin tam olarak ne zaman sağlanacağı konusunda ise bilgi vermedi.
KKTC KLİMASIZ KALDI
Hava sıcaklığının çok yüksek olduğu KKTC'de elektrik kesintisi klimaları olumsuz etkiledi. Elektrik kesintisi nedeniyle klimalar çalışmayınca halk yoğun sıcaklığa maruz kaldı. Patlama nedeniyle oluşan arıza giderilmezse klimasız kalan halk yüksek sıcaklıkla karşı karşıya kalacak.