KKTC’deki kritik cumhurbaşkanlığı seçimini, CHP lideri Özgür Özel’in “Kardeşim” diyerek desteklediği eski Başbakan Tufan Erhürman kazandı. Sandıktan yüzde 62.7 oyla çıkan Erhürnan, KKTC’nin 6’ncı Cumhurbaşkanı oldu. Bir önceki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın oy oranı yüzde 35.8’de kaldı. Seçim sonucuna en sert tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi.

Bahçeli, yüzde 64.8’lik katılımı düşük bulup sonucu tanımadı. KKTC’nin Türkiye’ye katılmasını istedi. Tatar’ı destekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortağının aksine Erhürman’ı tebrik etti. Tatar, “Seçmen değişim istedi” derken Erhürman “Kıbrıs sorunun çözümü ve dış politikada Türkiye’ye danışmadan adım atmayız” sözleriyle Ankara ile arasında sorun olmadığı mesajı verdi.

TATAR NEDEN KAYBETTİ?

Seçim sürecinde AKP’li eski bakanlar Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici adaya gidip Tatar lehinde çalıştı. Türk Milli takımı yerine Alman Milli takımını seçen futbolcu Mesut Özil, Tatar lehine propaganda yaptı. “Cübbeli Ahmet” lakaplı Mahmut Ünlü “Ersin Tatar’ın kazanması için dua etmemiz lazım” diyerek video çekip yayınladı. Bunlar tepki topladı.

Ekonomik ambargolarla boğuşan KKTC’de 4.5 milyar liraya yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılması, adadaki muhtarların Ankara’ya davet edilip Tatar’a destek istenmesi eleştirildi. Seçmen Ersin Tatar’ın tavizsiz Ankara merkezli politika izlemesine tavır aldı. Büyükelçiler konusu, ilkokullarda başörtüsünü serbest bırakan yönetmelik değişikliği de seçmenlerde olumsuz etki yarattı.

ERHÜRMAN NEDEN KAZANDI?

Türkiye kökenli KKTC seçmelerinin büyük bölümü 10 yıl aradan sonra ana muhalefet lideri Erhürman’ı destekledi. Erhürman’ın “Karma evliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Annan Planı referandumunda oy kullanan Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı için mücadele edeceğini açıklaması” seçimi kazanmasında önemli rol oynadı.

Güney Kıbrıs ile çözüm müzakeresine devam ve iki toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti formülü de etkili oldu. KKTC’nin efsane lideri Rauf Denkraş’ın oğlu Serdar Denktaş ve ailesi de Erhürman’ı destekledi. KKTC seçim tarihinde Rauf Denktaş’ın dışında hiçbir Cumhurbaşkanı ikinci kez seçilemedi. Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu, Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar 5’er yıllığına bu koltukta oturdu.

İşte Meclis’teki son durum

KKTC’de genel seçim 2022’de yapıldı. 5 yıl görev yapacak 50 milletvekili seçildi. Kimse tek başına iktidar olamadı. UBP (24), DP (2) ve YDP (2) koalisyon kurdu. Muhalefet partisi CTP’nin 19 sandalyesi var. Meclis’te 3 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

İmamoğlu benzetmesi

Çevre Mühendisi Nilden Erhürman ile evli olan Tufan Erhürman’ın Toprak adlı bir oğlu var. Erhürman ve eşi, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’na benzetiliyor.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI!

‘Özgür iradenin kazandığı zafer’

Kıbrıs Gazetesi: Halk, Ankara destekli siyaset ve üstten müdahalelere “yeter” dedi; Erhürman’ın oy oranı, Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile ilişkilerde eşitlik ve saygı talebini sandığa yansıttığını gösterir. “Hiç kaçınılmaz olarak gündeme erken milletvekili seçimi gelir” yorumu öne çıktı.

‘Hükümette de deprem etkisi’

Haber Kıbrıs (haber sitesi): Erhürman’ın seçilmesi hükümet koridorlarında da deprem etkisi yarattı. UBP–YDP–DP koalisyonu, sandıkta kaybetmekle kalmadı tabanını da eritti. 50 sandalyeli mecliste hâlâ 28 vekille çoğunluk olabilirler, ama siyaset sayıdan önce meşruiyet gerektirir.

‘Müdahalenin faturası çıkarıldı’

Yenidüzen: Türkiye’nin destek verdiği adayın kaybetmesi, AKP-tarikat ikilisinin KKTC’deki etkinliğinin halkta karşılık bulmadığını açıkça ortaya koydu; seçim, sadece bir yerel tercih değil, yaşam tarzı ve devlet-sivil toplum arasındaki dengeler bakımından bir başkaldırı niteliği taşıdı.

‘Saygıya dayalı ilişki gerekir’

Havadis: Erhürman’ın “Türkiye ile istişare içinde çalışacağız” sözü, halkın hem Türkiye ile bağlarını korumak istediğini hem de Kıbrıs Türkünün kendi kimliğini koruma isteğini yansıttı; bundan sonra KKTC-Türkiye hattında eşit ortaklık çizgisinin belirleyici olacağı vurgulanıyor.