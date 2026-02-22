Olay, 12 Şubat 2026 tarihinde saat 18.45 sıralarında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı kavga ihbarını alan ekipler olay yerine geldi. İlk incelemede Oğuzhan Çöpür (27), bıçakla yaralandığı görüldü. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çöpür ambulans ile hastaneye kaldırıldı.







SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI İKİSİ SERBEST



Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olaya karışan yaşları 18'den küçük 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Çöpür'ün bir kişinin darbedildiğini görmesi üzerine kavgayı ayırmak istediği ve bu sırada 6 yerinden bıçaklandığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Kasten Yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



TEHDİT MESAJI ATAN 3 KİŞİ GÖZALTINDA



Bıçaklanma olayının ardından Çöpür ve ailesi saldırganlardan şikayetçi oldu. Kısa süre sonra aileye ulaşan WhatsApp mesajları ile şikayetlerini geri çekmeleri yönünde tehditlerde bulunuldu.

Polis, yapılan incelemenin ardından Çöpür ve ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edilen üç kişiyi gözaltına aldı.