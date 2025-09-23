Bu dikkat çekici bulgular, “Cleopatra's Final Secret” (Kleopatra’nın Son Sırrı) adlı yeni bir belgeselde izleyiciyle buluşacak. Belgesel, 25 Eylül'de saat 22.00’de National Geographic kanalında, ertesi gün ise Disney+ ve Hulu'da yayınlanacak.

Kazıları yürüten arkeolog Kathleen Martinez, uzun süredir Kleopatra’nın kayıp mezarını arıyor ve bu son bulguların, mezarın Taposiris Magna’da olabileceğine dair güçlü ipuçları sunduğunu düşünüyor. Ancak bilim camiasında bu iddiaya şüpheyle yaklaşan çok sayıda araştırmacı var.

Martinez’in verdiği bilgilere göre, tanrıça İsis’e adanmış olan tapınakta 200’den fazla sikke avlu içinde, 300’den fazlası ise tapınağın girişinde bulundu. Özellikle “kutsal hendek” adı verilen gizli bir alanda, 330’dan fazla sikke ortaya çıkarıldı. Bu sikkelerin büyük çoğunluğu bronzdandı ve Kleopatra VII’yi tasvir ediyordu. Martinez, bu sikkelerin tanrıça İsis’e adak olarak bırakıldığını belirtti.

Öte yandan, tapınağın yanında yer alan ve şu anda Akdeniz’in suları altında kalan antik limanda çömlek, taş ve metal çapa kalıntılarına ulaşıldı. Araştırmacılar bu limanın Kleopatra’nın hüküm sürdüğü dönemde aktif olarak kullanıldığını ifade ediyor.

Kleopatra VII, MÖ 51 ile MÖ 30 yılları arasında hüküm sürdü. Sezar’ın suikasta uğramasının ardından Romalı general Marcus Antonius ile ilişki kurdu ve ondan üç çocuğu oldu. Antonius’un Octavianus’a karşı savaşı kaybetmesiyle birlikte, Kleopatra Roma’ya götürülmek yerine intihar etmeyi tercih etti. Ancak hâlâ mezarının nerede olduğu bilinmiyor.

Martinez, Kleopatra’nın İsis’le kurduğu güçlü ruhani bağ ve bölgede çok sayıda seçkin gömünün bulunması gibi etkenleri öne sürerek, mezarın Taposiris Magna’da olabileceğini savunuyor. Bölgede keşfedilen altın yaldızlı mumyalar da bu tezi destekliyor.

Buna karşın, birçok araştırmacı Kleopatra'nın mezarının İskenderiye'de olduğuna inanmayı sürdürüyor. Ancak Martinez’in bulguları, bu tartışmayı yeniden alevlendirmiş durumda.