İran uyruklu Sina Khosravi (28), aynı evde yaşadığı arkadaşı Seyed Artına Mortazavi (26) ve Mortazavi’nin arkadaşı Hadi Jahanbin (27) ile tartıştı.
Tartışma büyüyünce Jahanbin, mutfaktan aldığı bıçakla Khosravi’yi boğazından bıçaklayarak öldürdü.Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi 1032 Sokak’taki bir apart dairesinde meydana geldi.
Tartışmanın ardından Jahanbin ve Mortazavi, yaklaşık bir saat evde bekledikten sonra Mortazavi’nin evine gitti. Mortazavi, daha sonra polis merkezine giderek olayı itiraf etti.
İhbar üzerine adrese ulaşan sağlık ve polis ekipleri, Khosravi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Khosravi’nin cansız bedeni, otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, kaçma hazırlığındaki Jahanbin’i Muratdede Mahallesi’ndeki evinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Jahanbin ve Mortazavi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.