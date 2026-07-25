Birleşik Krallık genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken, aile hekimleri (GP) serinlemek amacıyla klima kullanan vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Uzmanlar, uzun süreli klima kullanımının cilt rahatsızlıklarını tetikleyebileceği ve genel sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

CİDDİ SU KAYBINA NEDEN OLDU

Mayfield Kliniği uzmanlarından Dr. Opel Baker, klimaların ortamdaki nemi düşürerek serinlik sağladığını ancak bu durumun ciltte ciddi su kaybına neden olduğunu belirtti. Dr. Baker, klimalı alanlarda uzun süre bulunmanın ciltte kuruluk, gerginlik hissi, dökülme, egzama ve dudak çatlamasına yol açabileceğini ifade ederek, bu ortamlara girmeden önce nemlendirici kullanılmasını tavsiye etti.

Coyne Medical kurucu ortağı Dr. Lucy Hooper ise bakımsız klima ünitelerinin akciğerleri tahriş edebileceğine ve astım krizlerini tetikleyebileceğine dikkat çekti.

DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMELİ

Öte yandan hekimler, klimalı ortamlarda uzun süre vakit geçirmenin baş ve vücut ağrılarına da sebebiyet verebileceğini, bu durumun temel nedeninin vücudun susuz kalması olduğunu bildirdi. Uzmanlar, gün içinde bol su tüketilmesini ve evlerdeki klima filtrelerinin düzenli olarak temizlenip bakımdan geçirilmesini öneriyor.