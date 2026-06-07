Uzmanlar, yaz aylarında ani sıcaklık değişimlerine karşı uyarıyor. Yani klimalı bir ortamdan sıcak bir ortama geçiş ya da tam tersi sıcak bir ortamdam aniden klimalı bir ortama geçiş özellikle kalp damar sağlığına zarar verebiliyor.

‘Yaz aylarında da önemli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunlardan biri kalp krizi. Üstelik bu durum sadece artan sıcaklarla gelişmiyor’’ diyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, klima uyarısı yaptı…

Damarları daraltır

Ani ısı değişimleri kan damarlarını hızla daraltarak kalbe ekstra yük bindirir. Bu durum özellikle kalp-damar hastalığı olanlarda kalp krizine yol açabilir. Dolayısıyla çok sıcak bir ortamdan aniden çok serin bir ortama girmeyin. Terliyken klima karşısına geçmeyin ve klima ile uyumayın.

Bunları önemseyin

Ani ısı değişikliğinde şu belirtileri yaşarsanız zaman kaybetmeden hastaneye başvurun.

- Göğüs ağrısı

- Ani tansiyon düşmesi veya yükselmesi

- Nefes darlığı

- Bayılma hissi

ÖNLEM ALIN

Kalp-damar sağlığınızı klimanın olumsuz etkilerinden korumak için şu noktalara dikkat edin:

- Klimayla serinlerken dış ortamla iç ortam arasındaki sıcaklık farkını 5-6°C’den fazla tutmayın. Klimayı 24–26°C arasında ayarlayın. Sıcaklığın yüksek olduğu dış ortamdan, eve gelip klimayı açarak karşısına geçmek kalp krizi riskini tetikleyebilir. Klima kullanımında önemli olan, soğuk değil serin ortamlar oluşturmaktır.

- Klimalı ortama geçtiğinizde ortam çok soğuksa mümkünse pencere açıp, havayı biraz yumuşatın ya da dereceyi yükseltin.

- Soğuk havanın direkt göğsünüze gelmemesine özen gösterin.

- Gece boyunca klima çalıştırmak yerine pencere açmak daha sağlıklı bir yoldur.

- Vücut ısı dengesini korumak ve damarları desteklemek için su tüketimi de çok önemlidir.

Yaygın görülen yaz hastalıkları

Havaların ısınmasıyla birlikte dışarıda yani piknik yerlerinde ve deniz kenarlarında daha fazla zaman geçirilir. Sıcakla birlikte terlemeyle çok fazla su ve elektrolit kaybedilir. Bu aylarda besinler çok daha çabuk bozulur ve gıda zehirlenmeleri yaygın görülür. Kirli içme suları da sağlığa zarar verir. Güneş ışınları oldukça dik gelir. Dolayısıyla güneş çarpmaları da sıkça yaşanır. Yaz aylarında havuzlar serinletici olsa da bakteri ve mantarların ideal üreme alanlarıdır. Kirli havuz sularında idrar yolu enfeksiyonları, ishal, kulak ağrısı ve cilt mantarı en sık karşılaşılan sorunlardır.

Hepatit A aşınız yoksa havuza girmeyin

Hepatit; basilli ve amipli dizanteri; paratifo; göz, kulak ve burun enfeksiyonları; genital mantar enfeksiyonu havuz sularıyla bulaşabilir. Deniz suyu tuzlu olduğu için daha güvenlidir. Hepatit A aşısı olmayanlar kirli havuzlardan uzak durmalıdır.

Hepatit A, hijyen olmayan havuzlardan bulaşabilir ve karaciğeri tehdit eder. Ayrıca ishal, sistit, açık yarası olanlar, genital enfeksiyonu olanlar ve adet dönemindeki kadınlar da havuza girmemelidir. Havuza girilmeden önce duş alınmalı, bone ve deniz gözlüğü takılmalı, ayaklar dezenfektan sudan geçirilmelidir.

Güneşlenin ama kavrulmayın

Güneş her ne kadar en doğal ve en güçlü D vitamini kaynağı olsa da ondan doğru faydalanın. Çünkü güneş çarpması yaz aylarının hayati tehlike yaratan sorunlarından biridir…

Bu nedenle kızgın güneş altında uzun süre kalmayın. Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar riskli gruba girer. Yüksek ateş, tansiyon düşüklüğü, şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, huzursuzluk ve sonuçta şuur kaybı ortaya çıkabilir.

Su içmeyi unutmayın

Sıcaklarda terlemeyle kaybedilen su ve mineralleri yerine koymak için her gün 9-10 bardak su içilmeli. Mineral kayıplarını telafi etmek için de günde 1 şişe doğal maden suyu tüketilebilir.

Akciğerler de tehlike altında!

Ayrıca klima sisteminde biriken bakteri, mantar, polenler ve toksinler de ortamdaki havayı kirletir. Bu klimalar özellikle kalp hastaları, tansiyon hastaları, şeker hastaları için risklidir. Lejyoner hastalığı, klimaların kirli filtrelerinde üreyen Legionella pneumophila (Lejyonella) adlı bakterinin solunmasıyla oluşan ciddi bir akciğer enfeksiyonudur.

Ölümcül olabilir. Dolayısıyla klimaların filtreleri düzenli olarak temizlenmeli ve değiştirilmelidir. Klimalar dışında merkezi ünitenin, su borularının temizliği son derece önemlidir. Otel ve hastanelerin klima sistemlerinin bu konuda uzmanlaşmış firmalar yapılması gerekmektedir. Klimada ideal ısı 21-24 derece olmalıdır.