La Liga’da ezeli rakip Barcelona’nın 4 puan gerisinde kalan ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde puan tablosunda 7. Sırada yer alan Real Madrid Xabi Alonso ile yollarını ayırdı. Takımın başına Castilla’da görev yapmakta olan Alvaro Arbeloa, geçici olarak gelse de eflatun beyazlılar, Copa del Rey mücadelesinde Albacete’ye 3-2 mağlup olarak kupadan elendi.

Bu sonucun ardından Madrid ekibinde kaos ortamı büyüdü. Başkan Florentino Perez teknik direktör arayışlarını hızlandırarak ilk adayını Jürgen Klopp olarak belirledi.

Sky Sports'un haberine göre eski Borussia Dortmund ve Liverpool teknik direktörü şu anda kulüp içinde görüşülüyor. Real Madrid başkanı Florentino Perez onu ciddi olarak düşünüyor, ancak diğer teknik direktörler de yarışta. Haberin detayında ise Real Madrid ilgi gösterirse Klopp'un teklifi ciddi olarak değerlendireceği ancak şu ana kadar Madrid ile Alman teknik direktör arasında resmi görüşmelerin başlamadığı aktarıldı.

PEREZ'İN HAYALİ HAALAND

Perez, Klopp ile birlikte, Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland'ı bu yaz transfer etmeyi hayal ediyor. Habere göre Real Madrid, Haaland'ın temsilcileri ve menajeri Rafaela Pimenta ile iletişimini sürdürüyor. 2022'de City'ye transferinden önce bile, eski Haaland bir seçimle karşı karşıyaydı: Real Madrid mi yoksa Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City mi? Norveçli golcü, sonunda Premier Lig'i seçmişti.

Yine Sky Sports'a göre Haaland İspanya futbolunun büyük bir hayranı olmaya devam ediyor ve Real Madrid'i kariyerinin nihai hedefi olarak görüyor. Ancak, özellikle 2034'e kadar uzanan devasa sözleşmesi nedeniyle, bu transferi gerçekleştirmek zor şartlardan geçiyor. Öncelikle, Klopp'un da ayrılmasını şart koştuğu Vinicius Junior'ın Real Madrid'e veda etmesi gerekecek. Bunun da ötesinde, Real Madrid'in Haaland için 500 milyon Euro'nun üzerinde devasa bir transfer ücreti ödemesi gerekecek.