Ne kadar ovulursa ovulsun klozetlerin su çizgisinde biriken o inatçı sarı lekeler ve banyodan gitmek bilmeyen hafif kokular her evde can sıkmaya devam ediyor. Pahalı kimyasallara avuç dolusu para dökmek istemeyenlerin imdadına ise mucizevi bir ikili yetişiyor. Gece yatmadan önce klozete dökülecek yarım yemek kaşığı tuz ve yarım yemek kaşığı karbonat karışımı, sabah banyonuzda beklemediğiniz bir temizlik devrimi yaratabilir.

ÖZELLİKLE GECE SAATLERİNDE YAPIN

Gün içinde banyo aralıksız kullanıldığı için dökülen hiçbir temizleyici yüzeyde yeterince tutunamıyor ve sifonla akıp gidiyor. Oysa gece saatlerinde banyo 6 ila 8 saat boyunca tamamen sessizliğe bürünüyor. Gece dökülen bu tuz-karbonat karışımı, sifon çekilmediği için seramik yüzeylere ve su çizgisine saatlerce nüfuz etme fırsatı buluyor. İşin tüm sırrı aslında kimyasalda değil, maddelerin klozette kalarak sabaha kadar lekeleri yumuşatmasında yatıyor.

DOĞAL LEKE SÖKÜCÜYE DÖNÜŞÜYOR

Mutfakta her gün kullandığımız yemek tuzu ile karbonat birleştiğinde klozet içindeki kireç ve tortular için doğal bir leke sökücüye dönüşüyor. Suyla bütünleşen tuz seramik yüzeye yapışan lekelerin direncini kırarken, karbonatın alkali yapısı da organik birikintileri tamamen çözüyor. Bu ikili, giderden gelen istenmeyen kokuları da doğrudan nötralize ederek yok ediyor. Böylece sabah saatlerinde sert fırçalama seanslarına gerek kalmadan zahmetsiz bir temizlik elde ediliyor.

ADIM ADIM PRATİK UYGULAMA

Haftada bir kez uygulayacağınız bu yöntem son derece pratik adımlarla gerçekleşiyor. Uygulama için su çizgisine daha eşit yayılması adına iri kaya tuzu yerine ince sofra tuzu tercih ediliyor. Hazırladığınız yarımşar yemek kaşığı tuz ve karbonat karışımını özellikle lekelenen kenarlara ve su çizgisine serpiştirip gece boyunca fırçalamadan bırakmak gerekiyor. Güne başlarken ise yapılması gereken tek şey klozet fırçasıyla yüzeyi hafifçe gezdirip sifona basmak oluyor.