'Kobra Murat' olarak bilinen şarkıcı Murat Divandiler geçen günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla Güllü'nün ölümüyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibi hissediyorum. Odada yaşananları size anlatıyorum; Güllü, o saatte hep TikTok'ta canlı yayın yaparmış. Lavaboya giriyor, elbisesini giriyor, saçını başını düzeltiyor, lavabodan çıkıyor. 'Hazır mıyız?' diyor. Sonra bakıyor ki cam açık, kızlar camdan aşağıda Eşref diye birisiyle konuşuyor. Eşref'e şak şak atıyorlar, 'Biz geliyoruz' diyorlar. Annesi de bunu diyor, 'O ne lan?' diyerek hiddetle oturuyor. Kızlar da 'Hadi görüşürüz' diye kaçmaya çalışıyor. Güllü de onları omuzundan tutuyor, Güllü'nün tırnaklarındaf DNA çıkmamasının sebebi bu. Kızları çekiyor. Kızlar da 'Bırak' diyor, orada sesler geliyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da kız 'Bırak' deyip Güllü'yü itiyor. Sultan. Bence Sultan."

Bu açıklamanın ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulundu.

YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Şimdiyse Kobra Murat sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Sözlerinin çarpıtıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum ve bunu düzeltmek istiyorum. Güllü ile çok işlere gittik, konserlere gittik. İyi kötü günlerimiz oldu. Güllü benim canımdır, evlatları da evladımdır. Acı tatlı çok güzel günler yaşadık. Bu bizi şoka sokan kötü olay olduğunda sahneden gelmiştim. Sosyal medyada konuşmalar duydum. Camın önünden oynayarak düşeceğini kimse inanamadı Güllü'nün."

"Ben bu olay aydınlığa çıksın diye bir açıklama yaptım. Herkes çatılara bakıyor bir de aşağılara bakılsın dedim. Fakat çok yanlış anlaşıldım. Aslında olayı çözdüm diyecektim, cinayet diye bir şey yok. O evlatlar annesine hayatta zarar veremez. Ben o çocukların kalbinin güzelliklerini biliyorum. Onların acılarını yürekten paylaşıyorum. Onlara kesinlikle annesini itti demiyorum. Herkesten özür diliyorum, evlatlarından özür diliyorum."