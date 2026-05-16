Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, Ankara’da bazı siyasi partileri ziyaret etti.

Rahmi ve Ali Koç, CHP lideri Özgür Özel’i Koç Topluluğu’nun 100. yıl etkinliğine davet etti. Rahmi Koç ile Ali Koç ardından MHP’ye gitti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Rahmi Koç ve Ali Koç'un verdiği özel hediye gündem oldu.

MHP tarafından yapılan açıklamada, "Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.