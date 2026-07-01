Otomotiv sektörünün öncü şirketlerinden Ford Otosan, Mart ayında başlattığı stratejik satın alma hamlesinde mutlu sona ulaştı. Koç Finansman A.Ş.’nin yüzde 100 hissesini bünyesine katmak için yürütülen süreç, tüm yasal şartların yerine getirilmesiyle birlikte tamamen sonuçlandırıldı.

KAP'A BİLDİRİM YAPILDI

Ford Otosan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, 13 Mart 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan hisse devir sürecinin nihayete erdiği belirtildi. Pay Alım Satım Sözleşmesi’nde yer alan tüm kapanış şartlarının eksiksiz olarak karşılandığı ve hisse devrinin resmen onaylandığı ifade edildi.

130,6 MİLYON DOLAR PEŞİN ÖDENDİ

Finansal tablolara yansıyan detaylara göre, Koç Finansman'ın sermayesini oluşturan 100 milyon TL nominal değerli payların tamamı için 130 milyon 553 bin 557,41 ABD doları nihai bedel belirlendi. Kapanış uyarlamalarının ardından netleşen bu meblağın tamamının peşin olarak ödendiği ve mülkiyet transferinin tamamlandığı kaydedildi.

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞTİ

Bu büyük operasyon öncesinde Koç Finansman A.Ş. çok ortaklı bir yapıya sahipti. Şirketin mevcut hisse dağılımı şu şekilde sıralanıyordu:

Koç Holding yüzde 50, Arçelik yüzde 47, diğer Koç topluluğu şirketleri yüzde 3

Gerçekleşen bu son hisse devri işlemlerinin ardından, bahse konu olan tüm paylar tek bir çatı altında toplanarak Ford Otosan'ın mülkiyetine geçmiş oldu.

HEDEF: SATIŞ SÜRELERİ MÜŞTERİ DENEYİMİ

Ford Otosan, bu yatırımla birlikte ticari taraftaki gücünü finansman alanına da taşımayı amaçlıyor. Satın alma sonrasında finansman faaliyetlerinin çok daha etkin bir şekilde yönetilmesi planlanırken; operasyonun temel hedefleri arasında satış süreçlerinin doğrudan desteklenmesi ve müşteri deneyiminin optimize edilmesi yer alıyor.