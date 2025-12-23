Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu olan Koç Holding, turizm ve kültür-sanat alanındaki yatırımlarını sürdürüyor.



Ankara'da 16 ila 17. yüzyıllar arasında inşa edildiği düşünülen şehirdeki en eski tarihi yapılardan biri olan Pilavoğlu Hanı'nın çoğunluk hisselerinin devri için işletmeci Mustafa Koçer ile Koç Grubu arasında anlaşmaya varıldı.

HANA NE YAPILACAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR



Halihazırda birkaç işletmenin hizmet verdiği ancak bakımsız ve harabeyi andıran görüntüsü ile bilinen Pilavoğlu Hanı, Koç Holding'e devredildikten sonra yeniden tadilata alınacak.

İşletmenin ne amaçla kullanılacağı henüz bilinmezken, han içerisinde hizmet veren dükkanlara söz konusu satış anlaşması kapsamında bilgilendirme yapıldı. İşletmelerin 9 ay içerisinde dükkanlarını boşaltacağı düşünülürken, Koç Holding'in yakın zamanda Pilavoğlu Hanı'nın çevresindeki yapıları devraldığı bilinmekte.





