Türkiye'nin en büyük şirketler grubu Koç Holding'in önemli iştiraklerinden Demir Export, CVK Maden'e satıldı.

1957 yılında kurulan Koç Holding iştiraki Demir Export, halihazırda elinde tuttuğu en önemli maden projelerinden Balıkesir’deki Sarıalan Altın İşletmesi Projesi’nin lisansını 18,5 milyon euro karşılığında Çevik Ailesi'nin sahibi olduğu CVK Maden'e devretti.

CVK Maden İşletmeleri tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Sarıalan Altın İşletmesi Projesi ruhsat sahasının genişletilmesine yönelik girişimlerde bulunmakta olup, bu kapsamda; Şirketimiz ile Demir Export A.Ş. arasında Balıkesir ili İvrindi ilçesi sınırları dahilinde mücavirimizde bulunan Sicil: 201201393 sayılı IV. Grup İşletme Ruhsatlı maden sahasının 18.500.000 USD bedelle Demir Export A.Ş.'den satın alınması konusunda anlaşma sağlanmıştır.”

70 BİN ONS ALTIN REZERVİ BEKLENİYOR



Balıkesir'de bulunan madende şu ana kadar yapılan ölçümlerde yaklaşık 70 bin ons altın ve 468 bin ons gümüş rezervinin bulunduğu düşünülmekte.



CVK Maden tarafından Koç Holding'e ödenecek 18,5 milyon euroluk bedel için 2 yıllık bir plan oluşturulurken, ayrıca söz konusu madende gerçekleştirilecek üretimden elde edilen madenlerin yüzde 3'ü Demir Export'a NSR payı olarak ödenecek.