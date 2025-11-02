Hafta sonunda QNB Finansbank, 1 trilyon 691 milyar 750 milyon TL’lik piyasa değeriyle listenin zirvesine yerleşti. Böylece Koç Holding, Aselsan ve Garanti Bankası gibi uzun süredir üst sıralarda yer alan şirketleri geride bıraktı.

İKİNCİ SIRADA ASELSAN VAR

Savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Aselsan, 928 milyar 416 milyon TL piyasa değeriyle ikinci sırada yer aldı. Şirketin hisse performansındaki istikrarlı yükseliş, savunma sektörüne olan yatırım ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

BANKALAR VE SANAYİ DEVLERİ İLK 10’DA

Üçüncü sırada 565 milyar 320 milyon TL’lik değeriyle Garanti Bankası bulunuyor. Onu 466 milyar 200 milyon TL ile Enka İnşaat ve 435 milyar 160 milyon TL ile Koç Holding takip etti.

Listede ayrıca Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ford Otosan, Bim ve İş Bankası da ilk 10 içinde yer aldı.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİN GÜNCEL SIRALAMASI

QNB Finansbank A.Ş. (QNBTR) – 1.691.750.000.000 TL Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) – 928.416.000.000 TL Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) – 565.320.000.000 TL Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) – 466.200.000.000 TL Koç Holding A.Ş. (KCHOL) – 435.160.100.000 TL Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) – 402.270.000.000 TL Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) – 380.734.800.000 TL Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) – 348.278.200.000 TL Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) – 323.400.000.000 TL Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) – 316.249.600.000 TL Akbank T.A.Ş. (AKBNK) – 316.160.000.000 TL Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) – 283.820.900.000 TL Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) – 242.543.400.000 TL Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) – 221.000.000.000 TL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) – 219.340.000.000 TL Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) – 214.333.300.000 TL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) – 192.360.000.000 TL Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) – 191.546.200.000 TL Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) – 178.500.000.000 TL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) – 171.285.700.000 TL

BANKALARIN AĞIRLIĞI DEVAM EDİYOR

Listede yer alan ilk 20 şirketin neredeyse yarısını bankalar oluşturdu. Garanti, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, VakıfBank ve Halkbank gibi finans devleri, yüksek işlem hacimleriyle endeksin lokomotifleri arasında kalmaya devam etti.

SANAYİ VE ENERJİ ŞİRKETLERİ YÜKSELİŞTE

Son dönemde savunma, enerji ve inşaat sektörlerinde yaşanan büyüme, bu alanlardaki şirketlerin değerini artırdı. Erdemir, Turkcell, Türk Telekom ve Sabancı Holding de 200 milyar TL bandındaki piyasa değerleriyle öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Borsa İstanbul’da yılın son çeyreğine girilirken, hem bankacılık hem de sanayi hisselerinde dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor. Analistler, küresel faiz politikaları ve enerji fiyatlarının, Kasım ayı performansında belirleyici olacağını değerlendiriyor.