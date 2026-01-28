Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR), Romanya merkezli savunma sanayi şirketi Automecanica S.A.’nın çoğunluk paylarını devralmak üzere önemli bir adım attı.

27 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Automecanica’nın sermayesinin yüzde 96,77’sini temsil eden payların devralınmasına yönelik pay sahipleri Andrei Scobioala ve Automecanica SKB Property SRL ile bir mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

ŞİRKETİN BEDELİ 85 MİLYON

Mutabakat zaptı çerçevesinde şirket değeri 87 milyon 838 bin 773 euro olarak esas alınırken, devralınacak paylar için bedelin yaklaşık 85 milyon euroya denk gelmesi öngörülüyor.

NİSAN SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Nihai tutarın, net borç ve işletme sermayesi gibi kapanış düzeltmelerinin ardından kesinleşeceği belirtildi. İşlemin tamamlanması için Automecanica nezdinde yürütülecek detaylı inceleme (due diligence) sürecinin olumlu sonuçlanması, Pay Devir Sözleşmesi’nin imzalanması ve Romanya’nın rekabet ile milli savunma kurumlarından gerekli izinlerin alınması gerekiyor. Satın alma sürecinin Nisan 2026 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Otokar, bu işlemdeki yükümlülüklerini tamamen kendisine ait olan bağlı ortaklığı Otokar Land Systems SRL’ye devredebilecek. Mevcut altyapısı ve üretim lisanslarıyla faaliyet gösteren Automecanica’nın bünyeye katılmasıyla birlikte, Romanya’nın 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ihalesi kapsamındaki faaliyetlerin doğrudan Automecanica vasıtasıyla yürütülmesi amaçlanıyor.

DEV SAVUNMA ŞİRKETİ 1941 YILINDA KURULDU

Romanya merkezli Automecanica SA, otomotiv ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren köklü şirketler arasında yer alıyor.

1941 yılında kurulan şirket, Mediaș kentindeki endüstriyel parkta kamyon üst yapıları, özel araçlar ve askeri ekipman üretimi gerçekleştiriyor. Son dönemde uluslararası ortaklıklarıyla dikkat çeken Automecanica’nın çoğunluk hissesi Alman savunma devi Rheinmetall tarafından satın alınarak şirket Rheinmetall Automecanica adıyla yeniden yapılandırıldı.