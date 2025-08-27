Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticilerinden Beko, Hollanda'nın en büyük spor kulübü Ajax'a sponsor oldu.

Yönetim Kurulu Başkanvekilliği koltuğunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un oturduğu Beko ile Ajax arasındaki imza töreni, Ajax'ın stadyumu Johan Cruyff Arena'da düzenlendi.

AJAX'A TÜRK 'GÜVEN ORTAĞI'

Beyaz eşya ve elektronik devi ile Hollanda futbol kulübünün anlaşmasını Beko'nun CEO'su Hakan Bulgurlu sosyal medya hesabından duyurdu. İki dev arasındaki imza töreni, futbol kulübünün unutulmaz yıldızı Johan Cruyff'un adını taşıyan Johan Cruyff Arena'da düzenlendi.

Bulgurlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Johan Cruyff Arena'da Ajax ile ortaklığımızı imzaladık.

Ajax bir futbol kulübünden daha fazlası. Johan Cruyff'tan bugünkü gençlik akademisine uzanan bir miras - yetenek, karakter ve topluluk üzerine kurulu.

Ajax’ın “Resmi Güven Ortağı” olarak, gelecek nesillere daha akıllı ve sürdürülebilir bir şekilde yaşamaları için ilham verecek ve hem sahada hem de evde yankı uyandıracak hikayeler yaratacağız."