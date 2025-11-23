Son yıllarda üretim stratejisini dünyanın farklı pazarlarına kaydıran Koç Holding, amiral gemisi Arçelik ile Asya ülkelerinde önemli yatırımlar gerçekleştirdi.



Arçelik, buzdolabı üretmek amacıyla Tayland'da kurduğu fabrikayı yeniden yapılanma stratejisi kapsamında kapatma kararı alırken, yapılan açıklamada üretim tesisinin faaliyetlerine 1 Aralık 2025 tarihi itibarıyla son verileceği duyuruldu.

ÇALIŞANLARIN HAKLARI EKSİKSİZ ÖDENECEK



Arçelik, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, üretim tesisinde görevli 411 çalışanın iş akdinin sonlandırılacağını, çalışanlara ödenecek kıdem tazminatı ve ihbar süresi ücretleri içinse yaklaşık 3 milyon dolar seviyesinde ödeme gerçekleştirileceğini belirtti.

Yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Arçelik'in küresel boyutta verimlilik ve optimizasyon çalışmaları kapsamında yapılan analizler sonucunda; üretim tesislerinden Tayland Rayong'da bulunan Buzdolabı İşletmesi'nde üretimin durdurulmasına karar verilmiştir. İşletmedeki kapasite kullanımlarının Şirketimize ait diğer işletmelere kaydırılması planlanmaktadır.”

Şirketin üretim süreçlerindeki yeni düzenlemenin, 2026 yılına kadar kademeli olarak devreye alınması bekleniyor.