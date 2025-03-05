Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki yatırımlarının ardından Asya pazarındaki varlıklarını da artırmaya devam ediyor.



Son olarak 2019 yılında Bengladeş'teki Singer markasını satın alan şirket, 78 milyon doları bulan yatırımıyla 2022 yılında yeni bir beyaz eşya üretim fabrikasının temelini atmıştı.



Üretime başlaması için yoğun çaba gösterilen fabrikada tüm süreçte son aşamaya gelinirken, Dünya genelinde 9 ülkede 30 üretim tesisi ile faaliyet gösteren Arçelik, Bangladeş’deki dev yatırımını faaliyete geçirdi.

78 MİLYON DOLARLIK YATIRIM İŞLEMEYE BAŞLADI



Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Arçelik, 2019’da Singer Bangladesh’le adım attığı Bangladeş’te, 2022 yılında yeni bir beyaz eşya üretim tesisinin temelini atmıştı. Bangladeş Özel Ekonomik Bölgesi’nde (BSEZ) temelleri atılan fabrika,135 bin metrekare alanda, 78 milyon dolar yatırımla inşa edildi.

Güney Asya, stratejik konumu, genç, enerjik iş gücü ve hızlı kentleşmesiyle küresel büyüme stratejilerinde önemli bir rol oynuyor. Beko, son 10 yılda Bangladeş'in merkezinde olduğu bölgede yaklaşık toplam 600 milyon dolar yatırım yaptı.

HEDEF ÇEVRE ÜLKELERE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRMEK

Sürdürülebilirlik ilkelerini en üst seviyede gözeterek, buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, klima ve diğer büyük ev aletlerinin üretiminin yapılacağı fabrika, Singer’in üretim kapasitesini artırarak, iç pazarda rekabetteki yerini daha da güçlendirecek. Toplam kapasite 1.5 milyon adedi buluyor. İlk etapta iç pazara dönük üretim yapacak olan fabrikanın gelecekte çevre ülkelere ihracata da katkı sağlaması hedefleniyor.

Singer Bangladesh 385 mağazası ve 700’ün üzerinde toptan satıcısıyla ülkenin en büyük beyaz eşya perakende ağına sahip.

Bölgedeki operasyonlarına 1905 yılında başlayan Singer, kendi markası ve diğer markalarda ev aletlerinin tüm kategorilerini satışa çıkarmış, 2019 yılında Arçelik dünyada ses getiren bu satın almaya imza atmıştı.