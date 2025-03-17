Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding, son yıllarda artış gösteren sağlık sektörü yatırımlarına bir yenisini katmaya hazırlanıyor.



Vehbi Koç Vakfı aracılığıyla İstanbul'un en kaliteli hastaneleri arasında yer alan Koç Üniversitesi Hastanesi'nin sahibi olan Koç Holding, geçtiğimiz yıl Antalya'da faaliyet yürüten Kemer Medical Center'a ait 7 hastaneyi daha satın almıştı. Şirketin son sağlık yatırımı ise kök hücre tedavilerine yönelik girişimleriyle bilinen Biyoteknoloji Şirketi StemBio'yu bünyesine katması oldu.

100 MİLYON EUROLUK YENİ SAĞLIK YATIRIMI GELİYOR



Tüm bu gelişmeler, Koç Holding'in yeni yatırımlarında sağlık sektörüne daha fazla önem vereceğine yönelik beklentilere neden olurken, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, bu beklentileri doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.



Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulunan Koç, şirketin Romanya'daki yatırımlarının elde ettiği başarılara dikkat çekerek, beyaz eşya, otomotiv ve finans teknolojilerinin ardından yeni bir sağlık yatırımı ile Romanya'daki varlıklarını artıracağını müjdeledi.

Koç, Romanya'ya yapacakları yeni yatırıma ilişkin "Son olarak da uygun bir arazi bulduğumuzda 100 milyon euroya yakın bir sağlık sektörü yatırımımız olacak." ifadelerini kullandı.