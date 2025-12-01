Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı, 80 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimiyle sona erdi.
Koç Holding’in eski Kurumsal İletişim Müdürü Oya Ünlü Kızıl da partinin ekonomi ekibinde yer aldı.
CHP PM'de koalisyon hükümetleri döneminde ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Kemal Derviş'in danışmanı, eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün kızı, Koç Holding’in eski Kurumsal İletişim Müdürü Oya Ünlü Kızıl, Gelecek Parti kökenli ekonomist Kerim Rota ve siyaset bilimci Barış Övgün Güldem Atabay, vergi uzmanı Ozan Bingöl, Emre Kartaloğlu CHP'nin ekonomi ekibinde yer aldı.