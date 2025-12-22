Türkiye'nin en büyük beyaz eşya üreticilerinden Arçelik, Koç Holding'e hisse satışı yapılacağını duyurdu.



Arçelik tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, şirket mülkiyetinde bulunan 48 milyon TL nominal değerli payların, Koç Holding A.Ş.’ye satılacağı açıklandı.



Satış işlemi, Borsa İstanbul’un "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü" çerçevesinde gerçekleştirilecek ve gerekli işlemler için bugün Borsa İstanbul'a başvuru yapılacak.



5,2 MİLYAR TL NAKİT ÖDENECEK



Satışa konuya hisse fiyatı, son 10 iş günü boyunca Borsa İstanbul'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması baz alınarak belirlendi. Buna göre, hisse başı satış fiyatı 108,29 TL olurken, toplam satış bedeli 5,2 milyar TL oldu. Ödeme şeklinin nakit ve peşin olduğu belirtildi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Şirketten yapılan açıklamada, bu işlemin gelir tablosunu etkilemeyeceği, ancak özkaynaklar yapısında önemli bir sınıflandırma değişikliğine yol açacağı belirtildi:

Satışa konu payların 30 Kasım 2025 tarihli enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş (endekslenmiş) maliyeti 10 milyar TL olarak açıklandı.

Satış sonrası, geçmiş yıl karları/zararları kaleminde 4,8 milyar TL tutarında bir azalış muhasebeleştirilecek.

Kısıtlanmış yedekler altında izlenen 10 milyar TL tutarındaki karşılık serbest bırakılarak geçmiş yıl kârlarına aktarılacak.

Bu muhasebe işlemleri neticesinde, Arçelik’in toplam özkaynaklarında ve geçmiş yıl karlarında net 5,2 milyar TL tutarında bir artış oluşması öngörülüyor. İşlemin mali tablolar üzerindeki kesin etkisi, şirketin 2025 yılı yıl sonu finansal raporlarında ilan edilecek.







