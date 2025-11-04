Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding, geçtiğimiz yıl 504 milyon dolar ödeyerek 40 yıl boyunca Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkını devralmıştı.



Aynı sektördeki yatırımlarına devam eden Koç Holding, yüzde 75 hissesine sahip olduğu Tek-Art Kalamış şirketi aracılığıyla, 160 milyon dolar ödeyerek Göcek’teki Village Port ve Exclusive Port marinaları ve bağlı otellerin işletim hakkını da devraldı.

REKABET KURUMU ONAYLADI



Koç Holding'in uzun süredir Göcek'teki marina ve bağlı işletmelere yönelik ilgisi bilinse de, holdingin diğer iştiraklerinin yürüttüğü anlaşmalar nedeniyle Rekabet Kurumu'nun söz konusu satın almayı onaylamama ihtimalinin bulunduğu konuşuluyordu.



Yıl içerisinde tarihte ilk kez koşullu şekilde bir onay ile Tofaş-Stellantis birleşmesine izin veren Rekabet Kurumu, temmuz ayında varılan Göcek Villa Port ve Exclusive Port devir anlaşmasına da onay vermiş oldu.

Halihazırda marinaların işletim hakkını elinde bulunduran ve yüzde 50'lik eşit hisselere sahip olan Yıldız Holding ile Sağlam İnşaat, söz konusu devir işlemi için 80'er milyon dolarlık ödeme alacak.



DEVİR İŞLEMİNE OTELLER DE DAHİL EDİLECEK



Taraflar arasında temmuz ayında imzalanan protokole göre, marinaların kontrolünün yanı sıra bağlı otellerin de işletme hakkı Koç Holding’e devredilecek.





