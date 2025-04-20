Rekabet Kurulu, cuma akşamı yayınladığı duyuru ile Koç Holding'in 2 yıldır beklediği Tofaş-Stellantis satın alımına şartlı onay verdi.



Kurum tarihinde ilk kez bir devir işlemi için 'şartlı onay' uygulanırken, Koç Holding'in önemli iştiraklerinden Tofaş, bu birleşme kapsamında yapmayı taahhüt ettiği yatırımın detayları belli oldu.

256 MİLYON EUROLUK YATIRIMLA DÜŞÜK MALİYETLİ SUV ÜRETİLECEK



Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rekabet Kurulu'nun Tofaş'a Stellantis'i satın almak için şartlı taahhüt vermesini, firma için 'can simidi' olarak tanımladı.



Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi



Stellantis’in Türkiye’de Tofaş’a devrinde verilen yatırım taahhüdü aslında bir “jest” değil, adeta bir can simidi. Çünkü bu haliyle Tofaş’ın ne üretimi sürdürebilmesi, ne ihracat yapabilmesi, ne de iç pazarda güçlü kalması mümkündü. Bu yatırım yapılmazsa şirket adım adım küçülmeye mahkûm olacaktı.





2026 sonunda devreye girecek yeni model üretiminin ‘Hafif Araç’ olarak adlandırması aslında oldukça stratejik; Hem 'ucuz' çağrışımından kaçıyor hem 'akıllı' deyip elektrikli, teknolojik algısı yaratmıyor. Aslında bahsedilen şey Stellantis’in Hindistan'da da kullandığı Smart Car Concept (SCC) platformu. Bu açıklanan yeni yatırıma göre Türkiye'de F2U kodlu bir B-SUV üretilecek gibi görünüyor ve bu model muhtemelen Egea sonrası boşluğu dolduracak.



